Papa Francisco alerta para divisões ideológicas na Igreja

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/01/2024 - 16:01 Para compartilhar:

VATICANO, 6 JAN (ANSA) – O papa Francisco celebrou neste sábado (6) a tradicional missa da Epifania do Senhor e alertou sobre as “ideologias” que dividem a Igreja Católica, fazendo um apelo por unidade.

“Em vez de nos dividirmos com base nas nossas ideias, somos chamados a colocar Deus no centro, longe das ideologias eclesiásticas”, declarou o argentino na homilia da celebração realizada na Basílica de São Pedro.

Francisco usou o exemplo dos Magos, que “mesmo com os pés pisando na terra” têm “os olhos apontados para o céu”, tendo em vista que uma estrela teria conduzido os sábios do Oriente ao encontro de Jesus, em Belém, para desafiar os fiéis a “abrir frestas de luz nas densas trevas que envolvem muitas situações sociais”.

“Necessitamos dela no caminho da fé para que não se reduza a um conjunto de práticas religiosas ou a um hábito exterior, mas se torne um fogo que arde dentro de nós e nos faz tornar apaixonados indagadores do rosto do Senhor e testemunhas do seu Evangelho”, apelou.

O líder da Igreja Católica destacou que é necessário assumir “o risco” do serviço aos outros e do anúncio do Evangelho. “Como é importante encontrar Deus em carne e osso, nos rostos que dia a dia se cruzam conosco, especialmente os dos mais pobres. Com efeito, os Magos nos ensinam que o encontro com Deus nos abre a uma esperança maior, que nos faz mudar estilos de vida e transformar o mundo”, acrescentou.

Citando Bento XVI, Jorge Bergoglio convidou todos a superarem a busca de “bens e consolações mundanas, que hoje existem e amanhã desaparecem”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias