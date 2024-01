Papa Francisco alerta para ‘correntes que sufocam liberdade’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/01/2024 - 12:01 Para compartilhar:

VATICANO, 28 JAN (ANSA) – Durante o Angelus deste domingo (28), o papa Francisco pediu que os fiéis tenham “atenção às ‘correntes’ que sufocam nossa liberdade”.

“Penso nas dependências, que tornam as pessoas escravas, sempre insatisfeitas, e consomem energias, bens e afetos; penso nas modas dominantes, que incentivam perfeccionismos impossíveis, no consumismo e no hedonismo, que mercantilizam as pessoas e arruínam os relacionamentos”, elencou.

“Existem tentações e condicionamentos que minam a autoestima, a serenidade e a capacidade de escolher e amar a vida; há o medo, que faz olhar para o futuro com pessimismo, e a impaciência, que sempre coloca a culpa nos outros”, listou o pontífice.

“E ainda há a corrente muito feia, a idolatria do poder, que gera conflitos e recorre a armas que matam ou se utilizam da injustiça econômica e da manipulação do pensamento. Muitas correntes, muitas estão em nossa vida”, alertou Francisco.

“Assim age o diabo: quer possuir para acorrentar a alma e sempre retira a liberdade. Jesus veio nos libertar de todas essas correntes. Jesus liberta do poder do mal e nunca dialoga com o diabo! Com o diabo, nunca se dialoga e nunca se negocia”, afirmou o Papa. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias