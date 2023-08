Papa Francisco alerta contra ódio e mentiras nas redes sociais

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/08/2023 - 11:01 Compartilhe

VATICANO, 26 AGO (ANSA) – O papa Francisco lançou um alerta neste sábado (26) pedindo cuidado com a disseminação de mentiras e ódio através das redes sociais: “O objetivo de cada rede é conectar as pessoas, conscientizando-as de que pertencem a algo maior”.

“É a finalidade declarada por muitas plataformas midiáticas, e certamente muito bem resulta desses meios de comunicação. Ao mesmo tempo, porém, é preciso vigilância, porque infelizmente nesses canais é possível encontrar práticas como a difusão deliberada de notícias falsas, incentivo a comportamentos de ódio e divisão, redução das relações humanas a algoritmos”, disse o pontífice.

As declarações foram dadas aos participantes do 14º Encontro Anual da “Rede Internacional de Legisladores Católicos”, que foram recebidos por Francisco no Vaticano.

“Esse uso distorcido do encontro virtual só pode ser superado por uma cultura de encontro autêntico, que implica um apelo radical ao respeito e escuta recíproca, inclusive com quem tem opiniões fortemente divergentes”, advertiu o Papa.

Falando do “paradigma tecnocrata dominante”, Francisco destacou que “certamente um dos aspectos mais preocupantes, por seus impactos negativos na ecologia humana e na natureza, é a tentação do espírito humano que induz as pessoas – especialmente os jovens – a um uso distorcido da própria liberdade”.

“Encorajemos esforços voltados a formar uma nova geração de líderes católicos bem preparados e fiéis, dedicados a promover a doutrina social e ética da Igreja na esfera pública”, concluiu o papa Francisco. (ANSA).

