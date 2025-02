Papa Francisco, ainda em ‘estado crítico’, teve uma ‘boa noite’, anuncia Vaticano

O papa Francisco, hospitalizado em estado crítico devido a uma pneumonia nos dois pulmões, passou uma boa noite e “descansa”, informou o Vaticano na manhã desta segunda-feira (24), enquanto aumenta a preocupação com a saúde do pontífice de 88 anos.

“A noite transcorreu bem, o papa dormiu e descansa”, afirma o comunicado divulgado pelo Vaticano no 11º dia de sua hospitalização, a mais longa desde sua eleição em 2013.

O pontífice argentino segue em “estado crítico” e continua recebendo oxigênio de alto fluxo, segundo o boletim médico mais recente, publicado na noite de domingo.

“A complexidade do quadro clínico e o tempo necessário para que as terapias farmacológicas façam efeito obrigam a manter a prudência sobre o prognóstico”, afirmou o boletim.

Embora o quadro de anemia tenha melhorado e a trombocitopenia – diminuição do número de plaquetas no sangue – permaneça estável graças às transfusões de sangue realizadas no sábado, “alguns exames de sangue mostram uma insuficiência renal inicial leve, atualmente sob controle”, afirmaram os médicos.

O estado de saúde do líder da Igreja Católica, hospitalizado desde 14 de fevereiro, piorou no sábado com “um ataque asmático prolongado que exigiu oxigênio de alto fluxo”, além de problemas hematológicos que exigiram “a administração de uma transfusão de sangue”.

Abele Donati, diretor da unidade de anestesia e terapia intensiva do Hospital Universitário das Marcas, declarou nesta segunda-feira ao jornal italiano Corriere della Sera que a insuficiência renal “poderia indicar a presença de sepse em fase inicial”.

“É a resposta do organismo a uma infecção em curso, neste caso dos dois pulmões”, explicou.

– Orações em todo o mundo –

“Devemos esperar que a terapia antibiótica funcione para evitar o risco de septicemia (…) que poderia ter um desfecho fatal. O papa está certamente em boas mãos, mas as próximas horas e dias serão decisivos”, escreveu no domingo no jornal La Stampa o virologista Fabrizio Pregliasco, que não faz parte da equipa médica de Francisco.

Em Roma e no resto do mundo, em particular na América Latina, foram organizadas orações pela saúde do papa. Muitos líderes religiosos e políticos afirmaram que estavam rezando por ele.

Desde sábado à noite, os internautas publicaram centenas de mensagens afirmando que rezavam por Francisco, alguns acompanhados de uma foto do pontífice sozinho na Praça de São Pedro durante a pandemia de covid-19.

O jesuíta argentino foi internado no Hospital Gemelli de Roma com bronquite, que derivou para uma pneumonia bilateral, uma infecção do tecido pulmonar potencialmente mortal.

A hospitalização, a quarta desde 2021, gerou grande preocupação com a saúde do papa, já debilitada por uma série de problemas nos últimos anos, que vão de operações de cólon e de abdômen até dificuldades para caminhar.

Os problemas de saúde de Jorge Bergoglio aumentaram as especulações sobre sua capacidade para liderar os quase 1,4 bilhão de católicos do mundo. O direito canônico, no entanto, não prevê nenhum dispositivo em caso de problema grave que altere a lucidez do papa.

Também provocaram a retomada das especulações sobre uma possível renúncia, alimentadas pelos opositores de Francisco, em particular nos círculos conservadores católicos.

“Tenho a impressão de que são especulações inúteis”, comentou no sábado o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado e número dois do Vaticano, em uma entrevista ao jornal Corriere della Sera.

