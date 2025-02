O papa Francisco, hospitalizado por uma pneumonia bilateral. que permanece em estado crítico, afirmou que continua seu tratamento “com confiança”, em uma mensagem escrita para a oração do Angelus dominical.

“Da minha parte, continuo com confiança minha hospitalização (…) seguindo com os tratamentos necessários; e o descanso também é parte da terapia!”, afirmou o jesuíta argentino no texto escrito nos “últimos dias”, segundo uma fonte do Vaticano.

