O papa Francisco surpreendeu e percorreu a Praça de São Pedro no Vaticano com seu papamóvel para acenar aos fiéis no Domingo de Páscoa, após o tradicional discurso na varanda sobre a entrada da Basílica.

O pontífice, de 88 anos e ainda em recuperação do tratamento contra uma pneumonia quatro semanas após receber alta do hospital, percorreu a praça por alguns minutos e abençoou alguns bebês, escoltado por vários seguranças.

