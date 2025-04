‘Papa foi um dos maiores homens dos séculos 20 e 21’, diz Dilma

SÃO PAULO, 26 ABR (ANSA) – A ex-presidente Dilma Rousseff, que participou do funeral do papa Francisco, no Vaticano, neste sábado (26), afirmou que o argentino foi “um dos maiores homens dos séculos 20 e 21”.

Ao chegar ao Palácio Pamphilj, sede da embaixada do Brasil em Roma, junto com a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última sexta-feira (25), a atual líder do Banco do Brics disse que se despedir do Pontífice era sua “completa obrigação, completo desejo, não podia deixar ele partir sem estar aqui”.

“Eu tenho muita dor porque o Papa sempre foi muito generoso comigo”, afirmou Dilma, destacando que deixou a China para viajar à Itália porque era sua obrigação.

“Eu considero que, para além de mim, o Papa foi um dos maiores homens do século 20 e 21, porque 20 foi onde ele se construiu como pessoa e 21 foi quando ele realizou uma coisa muito difícil, que é ser uma liderança das melhores características do ser humano como um exemplo para todo mundo”, acrescentou.

Por fim, a ex-presidente brasileira lamentou a morte de Jorge Bergoglio e disse que ele teve generosidade com os pobres e reconheceu “a importância deste mundo virar um mundo mais igual”, além de recusar a guerra e o preconceito contra imigrantes.

“Aquela imensa capacidade do Papa de acolher crianças, jovens, adultos, pessoas de todas as religiões. Ele foi um Papa religioso, ou seja, um Papa que ligava uns aos outro”, concluiu.

O sepultamento de Francisco acontece neste sábado (26), na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, local escolhido pelo próprio Papa. (ANSA).