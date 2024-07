Papa faz visita surpresa a trabalhadores de parque na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/07/2024 - 11:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 31 JUL (ANSA) – O papa Francisco, que está oficialmente de férias, realizou nesta quarta-feira (31) uma visita surpresa aos trabalhadores do Ostia Summer Park, parque que sedia seu primeiro festival gratuito em meio aos carrosséis na Piazza della Stazione Vecchia.

A saída do Pontífice do Vaticano ocorre antes da retomada de sua agenda e compromissos institucionais, que deve acontecer no próximo dia 7 de agosto.

Francisco foi convidado para visitar e saudar os funcionários do Ostia Summer Park pela Irmã Genevieve Jeanningros, sua amiga que há décadas vive em meio às comunidades LGBTQIA+ e às pessoas que trabalham no Luna Park em Ostia Lido.

A religiosa, da Fraternidade das Irmãzinhas de Jesus, divide um trailer junto com a irmã Anna Amelia e realiza um trabalho pastoral com grupos de homossexuais, transexuais, entre outros.

(ANSA).