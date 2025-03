Papa faz primeira aparição após internação e agradece fiéis

VATICANO, 23 MAR (ANSA) – Internado há quase 40 dias para tratar uma pneumonia bilateral, o papa Francisco fez na manhã deste domingo (23) sua primeira aparição pública desde 14 de fevereiro e agradeceu os fiéis pela presença.

O Pontífice apareceu na sacada do hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, de cadeira de rodas, durante a oração dominical do Angelus e fez um breve comentário devido à dificuldade para falar.

“Agradeço a todos, saúdo esta senhora das flores amarelas”, diz Francisco abençoando a multidão de presentes.

O líder da Igreja Católica parecia cansado, mas sorriu ao agradecer aos presentes e fez um gesto de positivo com o polegar. Na sequência, ele tossiu um pouco.

A aparição de Francisco ocorre após a divulgação em texto escrito da tradicional oração dominical, na qual o religioso destacou a paciência e enfrentamento de “situações difíceis e dolorosas”.

“Durante este longo período de hospitalização, tive a oportunidade de experimentar a paciência do Senhor, que vejo refletida também no cuidado incansável dos médicos e profissionais de saúde, bem como na atenção e nas esperanças das famílias dos doentes”, afirmou.

Segundo ele, “essa paciência confiante, ancorada no amor de Deus que nunca falha, é verdadeiramente necessária em nossas vidas, especialmente para enfrentar as situações mais difíceis e dolorosas”.

Por fim, Jorge Bergoglio voltou a rezar pela paz e a pedir orações para si. – “Com tanta paciência e perseverança vocês continuam rezando por mim: eu lhes agradeço muito! Eu rezo por vocês também. E juntos imploramos o fim das guerras e a paz, especialmente na atormentada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, em Myanmar, no Sudão e na República Democrática do Congo”, concluiu. (ANSA).