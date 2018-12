Papa faz oração por vítimas de tsunami na Indonésia

CIDADE DO VATICANO, 23 DEZ (ANSA) – O papa Francisco fez uma oração neste domingo (23) às vítimas e desabrigados do tsunami que devastou a Indonésia na noite de ontem, deixando ao menos 220 mortos e 800 feridos.

“Rezo pela população da Indonésia, atingida pela violenta calamidade natural, que causou graves perdas de vidas humanas, numerosos desaparecidos e substanciais danos materiais”, disse o líder católico durante a tradicional celebração do Ângelus, no Vaticano. “Convido todos a se unirem a mim nas orações para as vítimas e seus familiares. Estou espiritualmente perto dos desabrigados e de todas as pessoas afetadas. Faço um apelo também para que não falte a estes irmãos e irmãs a nossa solidariedade e o apoio da comunidade internacional”, pediu Jorge Mario Bergoglio.

O tsunami atingiu as ilhas de Sumatra e Java na noite de sábado (22). As ondas destruíram centenas de casa e ao menos nove hotéis. Na praia de Tanjung Lesung, uma forte onda atingiu um palco onde acontecia um show. Alguns integrantes do grupo “Seventeen”, que se apresentava, e parte dos espectadores morreram.

O tsunami foi provocado por atividades do vulcão Anak Krakatoa, o qual teria gerado deslizamentos subaquátricos. Por isso, as autoridades não tiveram tempo de emitir um alerta de tsunami e evacuar a população, como geralmente ocorre em casos de terremoto. (ANSA)