Papa faz oração pelas mulheres vítimas da violência de gênero

08/12/2023 - 14:01

ROMA, 8 DEZ (ANSA) – Em sua oração à Imaculada Conceição, realizada nesta sexta-feira (8) na Piazza di Spagna, o papa Francisco orou pelas mulheres que são vítimas da violência de homens.

“Hoje, Maria, precisamos de ti como mulher para te confiar todas as mulheres que sofreram violência e aquelas que ainda são vítimas dela nesta cidade, na Itália e em todas as partes do mundo. Seque, por favor, suas lágrimas e as de seus entes queridos”, pediu o líder da Igreja Católica.

O religioso concluiu sua oração ao solicitar ajuda para todos percorrerem o “caminho da educação e da purificação”, com o objetivo de “reconhecer e combater a violência aninhada nos corações e nas mentes”.

O assassinato de Giulia Cecchettin, uma estudante de 22 anos morta pelo ex-namorado em 11 de novembro, provocou comoção em toda a Itália e colocou a violência de gênero no centro do debate nacional.

Uma multidão se reuniu na última terça-feira (5) em uma basílica de Pádua, no norte do país, para acompanhar o funeral da jovem.

Francisco não mencionou apenas as mulheres vítimas de violência de gênero em sua oração, mas também as pessoas que vêm sofrendo com a guerra no Oriente Médio e na Ucrânia.

“Precisamos de ti, Mãe, porque a tua pessoa e o próprio fato de existir nos lembra que o mal não tem a primeira nem a última palavra. O nosso destino não é a morte, mas a vida; não é ódio, mas fraternidade; não é conflito, mas harmonia; não é guerra, mas paz. Misericórdia para todos os povos oprimidos pela injustiça e pela pobreza, provados pela guerra”, afirmou o religioso.

“Não há paz sem perdão e não há perdão sem arrependimento.

Trazemos aqui, sob o seu olhar, muitas mães que, como aconteceu com você, estão de luto. As mães que choram pelos filhos mortos pela guerra e pelo terrorismo. E também as mães que tentam libertá-los dos laços do vício, e aquelas que cuidam deles durante uma longa e difícil doença”, acrescentou. (ANSA).

