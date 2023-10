Papa faz novo apelo pela paz na Ucrânia e em Nagorno-Karabakh

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/10/2023 - 10:01 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 1 OUT (ANSA) – O papa Francisco voltou a pedir pela paz na Ucrânia e na região de Nagorno-Karabakh durante a celebração do tradicional Angelus desse domingo (1º).

O líder da Igreja Católica afirmou que está acompanhando a “dramática história” das milhares de pessoas que deixaram a área em virtude da ofensiva relâmpago conduzida pelo Azerbaijão. “Renovo o meu apelo ao diálogo entre o Azerbaijão e a Armênia, esperando que as conversas entre as partes, com o apoio da comunidade internacional, favoreçam um acordo duradouro que colocará fim à crise humanitária”, pediu o religioso.

De acordo com as autoridades armênias, mais de 100 mil pessoas abandonaram a região separatista, ou seja, cerca de 80% da população de Nagorno-Karabakh.

Já sobre o conflito na Ucrânia, o pontífice voltou a rezar pela paz no país e aproveitou a ocasião para incluir “todas as terras feridas pela guerra” nas orações. (ANSA).

