Papa faz ligação surpresa para apoiar missão vaticana na Ucrânia

CIDADE DO VATICANO, 10 ABR (ANSA) – O cardeal Konrad Krajewski, chefe da Esmolaria Apostólica, afirmou nesta quinta-feira (10) que o papa Francisco abençoou a missão vaticana na Ucrânia durante um telefonema surpresa do líder da Igreja Católica.

De acordo com o polonês, a ligação do pontífice aconteceu no final de uma manhã movimentada em Zaporizhzhia, onde a operação distribuiu ajuda alimentar e entregou medicamentos e ambulâncias doadas por Francisco.

“Foi um telefonema surpresa do Santo Padre. Ele queria saber como estava a missão na Ucrânia e me disse para enviar seus cumprimentos a todos, além de ter dado sua benção. Respondi que estava muito frio e ele, que estava de bom humor, acrescentou: ‘Você sabe como se aquecer'”, disse o cardeal.

Krajewski declarou que a distribuição de alimentos foi “significativa” e afirmou que viu “esperança e amor” na população local apesar das “grandes dificuldades enfrentadas”.

“Apesar do frio, os moradores nos agradeceram calorosamente, eles têm esperança de que todo esse desastre acabará logo”, acrescentou.

Por fim, Krajewski afirmou que houve uma reunião com as autoridades de saúde de Zaporizhzhia, que receberam as ambulâncias do Vaticano. (ANSA).