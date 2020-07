Papa faz apelo por cessar-fogo global para combater pandemia

CIDADE DO VATICANO, 5 JUL (ANSA) – O papa Francisco fez um apelo neste domingo (5) para a adoção de um cessar-fogo global imediato “rápido e efetivo”, em cumprimento do pedido da ONU, para facilitar a luta contra a pandemia do novo coronavírus Sars-CoV-2. “É louvável o apelo por um cessar-fogo global e imediato, que permitiria a paz e a segurança indispensáveis para fornecer a assistência humanitária, tão urgentemente necessária”, afirmou o Pontífice, após a oração do Angelus, no Vaticano.

O apelo foi feito após o Conselho de Segurança da ONU aprovar, na última quarta-feira (1º), por unanimidade, uma resolução que pede um cessar-fogo global para facilitar a ajuda humanitária no combate à Covid-19. Em sua mensagem, o argentino recordou as “consequências devastadoras” da pandemia, principalmente em regiões já vulneráveis a conflitos, e disse esperar que a medida “seja implementada de maneira eficaz e rápida para o bem das pessoas que sofrem”.

“Que esta resolução do Conselho de Segurança se torne um primeiro passo, corajoso, em direção a um futuro de paz”, apelou. O pedido de Francisco reforça os apelos feitos pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, e pela Assembleia Geral da ONU. O texto da resolução, aprovado após mais de três meses de negociações, apoia uma “pausa humanitária de pelo menos 90 dias consecutivos” para facilitar a assistência internacional às populações. (ANSA)

