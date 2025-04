Papa faz aparição surpresa na Basílica de São Pedro

VATICANO, 10 ABR (ANSA) – Ainda em processo de recuperação por causa de uma pneumonia nos dois pulmões, o papa Francisco apareceu de surpresa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, na manhã desta quinta-feira (10).

Segundo apuração da ANSA junto a fontes da Santa Sé, o argentino chegou na Basílica por volta das 12h30 (horário local), usando sua cadeira de rodas, e se dirigiu à Cátedra para verificar os resultados da restauração.

Na ocasião, Francisco cumprimentou os fiéis presentes e todos os restauradores que estão trabalhando nos últimos detalhes antes da coletiva de imprensa de amanhã (11) para ilustrar os reparos.

Logo depois, Jorge Bergoglio se deslocou ao túmulo de São Pio X e posteriormente retornou à Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano, onde vem permanecendo recluso desde 23 de março, quando recebeu alta do Hospital Agostino Gemelli, em Roma, após quase 40 dias de internação. Esta é a segunda aparição repentina do Pontífice desde sua internação em 14 de fevereiro. No último domingo (6), ele marcou presença na missa pelo Jubileu dos enfermos e do mundo da saúde, na Praça São Pedro.

O líder católico deve ficar em repouso ao menos até o fim de maio, e ainda é incerta sua participação nas celebrações da Semana Santa, entre 13 e 20 de abril. (ANSA).