Papa faz 2 horas de reabilitação por dia no joelho

VATICANO, 15 MAI (ANSA) – Um arcebispo argentino revelou neste sábado (14) que o papa Francisco faz mais de duas horas de reabilitação por dia para combater as dores em seu joelho direito.





O incômodo se deve a uma lesão de ligamentos e obrigou o líder católico a usar cadeira de rodas para se locomover nos últimos dias.

“Estou em visita a Francisco. Está muito bem de saúde e com a lúcida reflexão de sempre. Tem um problema em um dos joelhos, mas vejo que todos os dias se submete a mais de duas horas de reabilitação, que está dando resultados. Fora isso, está melhor do que nunca”, escreveu no Twitter o arcebispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, um dos teólogos mais próximos do Papa.

As persistentes dores no joelho direito também já fizeram o pontífice se submeter a infiltrações no início de maio e provocaram mudanças nos protocolos de suas celebrações.

Jorge Bergoglio tem visitas programadas para o Líbano, em meados de junho, República Democrática do Congo e Sudão do Sul, no início de julho, e Canadá, no fim de julho, embora a primeira ainda não tenha sido confirmada oficialmente. (ANSA).