Papa expressa solidariedade por tragédia no Rio Grande do Sul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/09/2023 - 8:13 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 9 SET (ANSA) – O papa Francisco expressou solidariedade ao Brasil por conta das mais de 40 mortes provocadas pela passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do país.

A mensagem está em um telegrama enviado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, ao arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Leomar Antônio Brustolin.

No texto, o Papa expressa “solidariedade orante às comunidades afetadas pelas fortes chuvas que, nos últimos dias, atingiram o estado do Rio Grande do Sul, deixando um rastro de destruição e morte”.

“O papa Francisco, com sua paternal solicitude, quer assegurar a Vossa Excelência e aos demais bispos da região dos sufrágios que oferece pelo eterno descanso das vítimas fatais, bem como das preces que eleva ao altíssimo pelas famílias desabrigadas, desejando que a reconstrução das localidades atingidas ocorra de maneira rápida e eficaz”, diz o telegrama.

Além disso, o pontífice concede a bênção apostólica a “todos os que foram afetados pelas grandes enchentes”.

Essa é a pior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul e já contabiliza pelo menos 41 mortos e 46 desaparecidos no estado. Além disso, uma pessoa faleceu em Santa Catarina, levando o total de vítimas para 42. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias