Papa expressa solidariedade aos afetados por mau tempo na Itália

VATICANO, 28 JUL (ANSA) – O papa Francisco expressou nesta sexta-feira (28) sua “proximidade” às populações afetadas pela onda de mau tempo “após as tempestades e incêndios dos últimos dias que assolaram várias regiões da Itália”.

Segundo o Pontífice, os efeitos das mudanças climáticas que atingiram a Itália causaram “danos e transtornos, além de muita apreensão entre as pessoas”.

“Esses eventos atmosféricos destacam a necessidade de realizar esforços corajosos e previdentes para enfrentar o desafio da mudança climática e proteger com responsabilidade a criação, cuidando de nossa casa comum”, acrescenta a mensagem enviada ao presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), cardeal Matteo Zuppi.

O religioso também enviou uma mensagem idêntica ao povo da Grécia afetado pelos recentes incêndios. Desde o início da semana, pelo menos duas pessoas morreram atingidas por árvores em meio a tempestades e vendavais na Lombardia, no norte do país, e três faleceram em função de incêndios na Sicília e na Calábria, no sul. (ANSA).

