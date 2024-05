Papa expressa dor e tristeza por tragédia em Papua-Nova Guiné

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/05/2024 - 14:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 27 MAI (ANSA) – O papa Francisco expressou nesta segunda-feira (27) “profunda dor” e tristeza pela tragédia que afetou Papua-Nova Guiné, onde um deslizamento de terra na província de Enga deixou dezenas de casas e vilarejos soterrados e pode ter provocado a morte de mais de 2 mil pessoas, segundo estimativas do governo local.

De acordo com previsão da Organização Internacional para as Migrações (OIM), porém, cerca de 670 pessoas morreram na tragédia. Ao todo, mais de 150 residências foram soterradas.

A mensagem foi enviada em um telegrama assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, para o monsenhor Mauro Lalli, núncio apostólico no país que o Pontífice visitará no próximo mês de setembro.

No texto, Francisco assegura “a sua proximidade espiritual” a todos aqueles que foram afetados por este desastre e diz rezar pelos mortos e “por aqueles que choram a sua perda”.

Além disso, o líder da Igreja Católica ressalta que faz orações pelas operações de resgate em andamento “das muitas pessoas desaparecidas” e envia um “incentivo às autoridades civis e ao pessoal de emergência à medida que continuam os seus esforços”.

Por fim, Francisco invoca, acima de tudo, “bênçãos divinas de consolação e força”. (ANSA).