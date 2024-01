Papa expressa condolências por mortos em atentados no Irã

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/01/2024 - 9:01 Para compartilhar:

VATICANO, 5 JAN (ANSA) – O papa Francisco enviou um telegrama de condolências ao Irã por causa das explosões que deixaram quase 100 mortos perto do túmulo do general Qassem Soleimani, assassinado por um drone dos Estados Unidos em 3 de janeiro de 2020.

A mensagem é assinada pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e diz que o pontífice ficou “profundamente triste ao saber da perda de vidas causada pelas recentes explosões em Kerman”.

“Ele assegura suas orações para aqueles que morreram e para as famílias em luto. Ao expressar sua solidariedade espiritual com os feridos, Sua Santidade invoca sobre todo o povo do Irã as bênçãos de sabedoria e paz do todo-poderoso”, afirma o telegrama.

Os atentados ocorreram na última quarta-feira (3), enquanto uma multidão se reunia para homenagear Soleimani nos quatro anos de sua morte, e foram reivindicados pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI). O último balanço contabiliza 89 vítimas nas explosões.

O general era comandante da Força Quds, unidade especial do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica, e morreu em um ataque americano em Bagdá, no Iraque.

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, participou nesta sexta-feira (5) do funeral de vítimas dos atentados da última quarta e prometeu vingança contra os autores. (ANSA).

