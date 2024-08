Papa exalta ‘bom vinho’ de terra de antepassados na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/08/2024 - 13:01 Para compartilhar:

VATICANO, 26 AGO (ANSA) – O papa Francisco fez referência sobre suas origens italianas na província de Asti, no Piemonte, norte do país, durante evento dedicado a São José Marello, natural da região.

“Como vocês sabem, minha família também tem origens em Asti.

Temos raízes comuns no Piemonte, terra natal do fundador [da Congregação dos Oblatos de São José] São José Morello. Que terra linda, de bom vinho!”, declarou o Papa aos participantes do 18º Capítulo Geral da Congregação dos Oblatos de São José, no Vaticano.

Francisco, cujo nome de batismo é Jorge Mario Bergoglio, é filho de Mario Giuseppe Bergoglio Vasallo, italiano do município de Portacomaro, na província de Asti. Já sua mãe, Regina Maria Sivori Gogna, nasceu em Buenos Aires, na Argentina, filha de pais genoveses. (ANSA).