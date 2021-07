Papa está gradualmente retomando trabalho, andando e comendo com ajudantes, diz Vaticano

CIDADE DO VATICANO (Reuters) – O papa Francisco continua a se recuperar de uma cirurgia no intestino e está gradualmente retomando o seu trabalho, andando e fazendo refeições com ajudantes, disse o Vaticano neste sábado, acrescentando que os exames de sangue foram satisfatórios.

O papa de 84 anos está internado após passar por uma operação de três horas no último domingo para remover parte do seu cólon.

Francisco teve um dia tranquilo na sexta-feira, afirmou o porta-voz Matteo Bruni, acrescentando que o pontífice continuava submetido ao tratamento prescrito.

“À tarde, ele celebrou a Santa Missa na capela privada e à noite jantou com aqueles que o estão ajudando durante esses dias”, disse Bruni em um comunicado.

É a primeira vez que Francisco foi hospitalizado desde que se tornou papa em 2013.

O Vaticano já havia anunciado que Francisco comandaria a sua tradicional reza do meio-dia de domingo do 10º andar do hospital Gemelli, onde uma suíte é reservada aos papas.

Será a primeira vez desde sua eleição como papa que ele não fará a oração do Vaticano, com exceção de quando estava viajando.

(Reportagem de Philip Pullella e Giulia Segreti)

