Papa está ‘de bom humor’ e se alimenta ‘normalmente’

VATICANO, 24 FEV (ANSA) – O papa Francisco passou a 10ª noite internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, enquanto o mundo aguarda com apreensão atualizações sobre o estado de saúde do pontífice de 88 anos, que luta contra uma pneumonia provocada por uma infecção polimicrobiana.

“A noite foi tranquila, o Papa dormiu e mantém seu repouso”, disse a Sala de Imprensa da Santa Sé na manhã desta segunda-feira (24). Além disso, fontes vaticanas ouvidas pela ANSA acrescentaram que o líder católico “continua os tratamentos”, está com “bom humor” e “se alimenta normalmente”.

O boletim médico mais recente, divulgado no domingo (23), apontou que as condições de Jorge Bergoglio “continuam críticas”, porém ele “não apresentou novas crises respiratórias”.

De acordo com o Vaticano, o Papa recebeu dois concentrados de hemácias, que conseguiram fazer aumentar os níveis de hemoglobina, proteína responsável por transportar oxigênio dos pulmões para o restante do corpo.

“A trombocitopenia [queda nas plaquetas, responsáveis pela coagulação sanguínea] permanece estabilizada, porém alguns exames de sangue demonstram uma inicial e leve insuficiência renal, atualmente sob controle”, afirmou a nota.

Francisco continua recebendo terapias de oxigênio de alto fluxo para ajudar na respiração, por meio de cânulas nasais. “O Santo Padre segue vigilante e bem orientado. A complexidade do quadro clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas surtam efeito fazem com que o prognóstico permaneça reservado”, disse o Vaticano. (ANSA).