Papa espera que Jubileu 2025 contribua para cessar-fogo no mundo

02/12/2024 - 10:01

VATICANO, 2 DEZ (ANSA) – Às vésperas da abertura de um dos mais significativos eventos do calendário católico, o Jubileu 2025, o papa Francisco declarou que espera que a festividade possa marcar o cessar-fogo em todas as guerras em curso no mundo.

“Como gostaria que o próximo Jubileu fosse realmente a ocasião propícia para um cessar-fogo em todos os países que estão em combate”, escreveu o pontífice no prefácio do livro “Giubileo della Speranza” (“Jubileu da Esperança”), lançado nesta segunda-feira (2) na Itália.

Na obra do vaticanista Francesco Antonio Grana, publicada pela editora Elledici, o líder da Igreja Católica também reforçou os inúmeros prejuízos que os conflitos militares causam.

“Em toda guerra, isso deve ficar claro, todos sempre saem derrotados, todos! Da guerra todos sempre saem derrotados desde o primeiro dia”, disse Jorge Bergoglio.

Além das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, existem atualmente mais de 30 confrontos armados em andamento no mundo, a maioria no norte da África, mas também na Península Arábica e no Golfo Pérsico.

O Jubileu acontece a cada 25 anos e é marcado por atividades religiosas e culturais ao longo de 12 meses. A próxima edição do evento será inaugurada em 24 de dezembro, com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro pelo papa Francisco.

