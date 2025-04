Papa enviará 4 ambulâncias para zonas de guerra na Ucrânia

CIDADE DO VATICANO, 7 ABR (ANSA) – O papa Francisco decidiu oferecer quatro ambulâncias para zonas de guerra na Ucrânia, que serão entregues pelo seu esmoleiro, o cardeal Konrad Krajewski, informou o Vaticano nesta segunda-feira (7).

Com isso, o prefeito do Dicastério para a Caridade da Santa Sé realizará a sua 10ª missão desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, levando a solidariedade do Pontífice ao povo ucraniano.

“Neste tempo de renascimento pascal, o Papa quis fazer um gesto de proximidade em um dos lugares mais dolorosos e onde a guerra já dura há três anos: a atormentada Ucrânia”, indica o comunicado.

Segundo o Vaticano, as quatro ambulâncias são “equipadas com todos os instrumentos médicos necessários para salvar vidas humanas” e são destinadas às zonas de guerra.

Krajewski, auxiliado por outros três motoristas da Ucrânia, estará no país liderado por Volodymyr Zelensky também “para estar com as pessoas tão provadas pelo conflito, rezar com elas e ser uma expressão da proximidade do Papa”.

“Os três anos de guerra na Ucrânia são um aniversário doloroso e vergonhoso para a humanidade”, destacou a nota do Escritório de Caridade Pontifícia.

Desde o início do conflito deflagrado pelo presidente Vladimir Putin, Jorge Bergoglio se lembra do país do Leste Europeu tanto na oração do Angelus quanto em seus apelos pela paz, onda há constante referência a outros cenários dramáticos como Palestina, Israel, Myanmar e Sudão.

De acordo com a Santa Sé, “o primeiro sinal de esperança é a paz para o mundo, que mais uma vez se encontra imerso na tragédia da guerra”. “A necessidade de paz interpela a todos e exige a prossecução de projetos concretos. A doação das quatro ambulâncias torna-se assim um sinal de esperança jubilar ancorada em Cristo”, conclui. (ANSA).