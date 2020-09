Papa envia mensagem para Seul por reconciliação entre Coreias

CIDADE DO VATICANO, 6 SET (ANSA) – O papa Francisco enviou uma mensagem para o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, desejando paz e reconciliação entre as duas Coreias, informou a agência de notícias local Yonhap neste domingo (06).

O Pontífice disse ao líder sul-coreano que “reza constantemente por um dom do Senhor” para o povo da região ter paz. A mensagem foi entregue ao mandatário pelo representante da Santa Sé em Seul, Alfred Xuereb, e reafirma um pedido feito pelo chefe da Igreja Católica durante a visita ao país em 2018.

À época, Francisco ressaltou que “tem no coração” o desejo pela reconciliação entre o Sul e o Norte e pediu que o governo lute incessantemente para atingir esse objetivo. (ANSA).

