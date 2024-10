Papa envia mensagem ao Brasil e pede ‘harmonia’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/10/2024 - 10:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 12 OUT (ANSA) – O papa Francisco enviou uma mensagem ao Brasil por conta da festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e pediu “harmonia”, inclusive “climática”.

“No dia de Nossa Senhora Aparecida, quero saudá-los e estar perto de vocês”, afirmou o líder católico em vídeo gravado durante o Sínodo dos Bispos, no Vaticano.

“Sigam em frente com essa mensagem da Virgem, que é toda harmonia: harmonia entre todos os cristãos, harmonia com toda a humanidade e harmonia climática”, acrescentou o Papa, que sempre dedica uma mensagem ao Brasil no dia 12 de outubro.

“Peço à Virgem de Aparecida, a quem eu visitei várias vezes, que os abençoe, que os faça ir em frente e que os faça muito alegres, porque ela é a Virgem da alegria. Que o Senhor os abençoe”, salientou.

Em 2013, Jorge Bergoglio visitou o Santuário de Aparecida durante sua passagem pelo Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude. Já em 2016, Francisco inaugurou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida nos Jardins Vaticanos. (ANSA).