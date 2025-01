Papa envia mensagem a Davos e pede IA voltada ao ser humano

VATICANO, 23 JAN (ANSA) – O papa Francisco enviou nesta quinta-feira (23) uma mensagem ao Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, e cobrou que a inteligência artificial seja usada em prol de um “desenvolvimento mais saudável e humano”.

O texto foi mandado ao presidente do evento, Klaus Schwab, e alerta para o risco de que a IA seja usada para “promover o ‘paradigma tecnocrático’, segundo o qual todos os problemas do mundo podem ser resolvidos apenas com meios tecnológicos”.

“Nesse paradigma, a dignidade e a fraternidade humana são frequentemente subordinadas à busca pela eficiência, como se a realidade, a bondade e a verdade emanassem intrinsecamente do poder tecnológico e econômico. No entanto a dignidade humana jamais deve ser violada em benefício da eficiência”, diz o Papa na mensagem.

“As evoluções tecnológicas que não melhoram a vida de todos e que, pelo contrário, criam ou aumentam desigualdades e conflitos não podem ser definidas como verdadeiro progresso. A IA deve ser colocada a serviço de um desenvolvimento mais saudável, humano, social e integral”, salienta o líder da Igreja Católica.

Por outro lado, o pontífice acredita que, se usada corretamente, a inteligência artificial pode “ajudar o ser humano a realizar sua vocação em liberdade”. “Como qualquer atividade humana, a IA deve ser voltada à pessoa humana”, destaca. (ANSA).