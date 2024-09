Papa envia condolências por vítimas do tufão no Vietnã

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/09/2024 - 16:01 Para compartilhar:

VATICANO, 12 SET (ANSA) – O papa Francisco enviou uma mensagem de condolências pelas vítimas do tufão Yagi, no Vietnã, nesta quinta-feira (12).

O líder da Igreja Católica afirmou em comunicado assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, que ficou “profundamente triste ao ser informado do recente tufão e das tempestades no Vietnã, que resultaram na perda de vidas e em destruição generalizada”.

O pontífice, que está em missão em Singapura, no sudeste da Ásia, disse ainda que “oferece sua solidariedade espiritual aos feridos e a todos aqueles que sofrem os efeitos contínuos deste desastre”.

Na manhã de hoje, o governo vietnamita confirmou a morte de 197 pessoas, enquanto 128 estão desaparecidas. O tufão, que chegou ao Vietnã no sábado (7), proveniente da China, também gerou consequências nos países vizinhos, como Myanmar, Laos e Tailândia. (ANSA).