Papa envia condolências por desabamento em Santo Domingo

VATICANO, 10 ABR (ANSA) – O papa Francisco enviou uma mensagem de condolências pelo desabamento do teto de uma casa noturna em Santo Domingo, capital da República Dominicana, tragédia que deixou pelo menos 136 mortos.

O telegrama em nome do pontífice foi endereçado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, ao arcebispo de Santo Domingo, Francisco Ozoria Acosta.

“O papa Francisco, profundamente triste ao ouvir a dolorosa notícia do trágico desabamento em Santo Domingo, que ocasionou numerosas vítimas e feridos, oferece orações pelo eterno descanso dos falecidos”, diz o texto.

“Da mesma forma, Sua Santidade faz chegar seus sentidos pêsames aos familiares dos mortos, junto com expressões de consolo, solicitude viva e desejos de pronto restabelecimento dos feridos”, acrescenta a mensagem, que termina com uma “bênção apostólica como sinal de esperança”.

O desastre ocorreu na madrugada de domingo (6) para segunda-feira (7), na casa noturna Jet Set, durante um show do popular cantor de merengue Rubby Pérez, 69 anos, encontrado morto na manhã desta quarta (9).

Outras vítimas notórias são os ex-jogadores da Major League Baseball (MLB), a liga de beisebol dos Estados Unidos, Octavio Dotel e Tony Blanco; e a governadora da província de Montecristi, Nelsy Cruz.

As buscas por vítimas foram concluídas, e a polícia agora investiga as causas do desabamento. (ANSA).