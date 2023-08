Papa envia condolências pela morte de Villavicencio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/08/2023 - 11:01 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 12 AGO (ANSA) – O papa Francisco enviou uma mensagem de condolências pela morte do candidato a presidente do Equador Fernando Villavicencio, assassinado a tiros na última quarta-feira (9) após um comício em Quito.

Na mensagem, que foi assinada pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, o religioso destacou que o homicídio do equatoriano foi uma “violência injustificável”.

“Por causa do sofrimento causado por uma violência injustificável, que condena veementemente, o Papa lança um apelo a todos os cidadãos e forças políticas para que se unam em um esforço comum pela paz”, escreveu.

Em um vídeo que foi amplamente divulgado pelo mundo, é possível ver Villavicencio levando três disparos logo após entrar em um carro, mesmo estando sob escolta policial.

O governo equatoriano também declarou estado de exceção no país, com a mobilização das Forças Armadas para garantir a segurança em todo o território nacional.

Enquanto isso, as eleições presidenciais acontecerão em maio a uma grave crise de segurança provocada pelo fortalecimento dos cartéis de drogas na nação sul-americana. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias