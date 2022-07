Papa encerra viagem ao Canadá em território indígena

IQALUIT, 29 JUL (ANSA) – O papa Francisco chegou na noite desta sexta-feira (29) a Iqaluit, capital e maior cidade de Nunavut, no Ártico canadense, onde encerrará sua viagem focada em pedir perdão pelos crimes cometidos pela Igreja Católica contra povos nativos.







O avião papal decolou de Quebec e pousou no aeroporto de Nunavut, localizado a sudeste da ilha de Baffin, cerca de 300 quilômetros ao sul do Círculo Polar Ártico, pouco mais de três horas de voo.

Em Iqaluit, o Pontífice participa de um encontro privado com sobreviventes e ex-alunos das antigas escolas residenciais, onde indígenas foram vítimas de crimes da Igreja Católica durante processos de assimilação à cultura cristã. Na sequência, Francisco segue para um evento público do povo Inuit. A visita do líder da Igreja Católica ao território indígena será rápida devido às baixas temperaturas. A expectativa é que Jorge Bergoglio retorne para o Vaticano ainda nesta noite.

Iqaluit abriga a maior comunidade de Inuit (cerca de 3,9 mil), população indígena do litoral mais setentrional da América, distribuída da Groenlândia ao Alasca, e também presente na Ásia, no final da península de Chukchi, na Sibéria.

No território canadense está a sede do governo, a Assembleia Legislativa de Nunavut, cuja estrutura é inspirada nos iglus e na tradição inuit. A maior comunidade no leste do Ártico canadense vive em um clima extremamente severo: a temperatura média nos meses de inverno é de cerca de 25 graus abaixo de zero, com mínimas que muitas vezes podem chegar a -40 graus.

