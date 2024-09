Papa encerra missão na Ásia em evento inter-religioso com jovens

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2024 - 10:01 Para compartilhar:

SINGAPURA, 13 SET (ANSA) – O papa Francisco encerrou nesta sexta-feira (13) a mais longa viagem de seu pontificado, que durou 12 dias entre a Ásia e a Oceania.

Nesta manhã, o líder da Igreja Católica cumpriu os últimos compromissos oficiais de sua visita de dois dias a Singapura. O pontífice presidiu um encontro inter-religioso com jovens na “Catholic Junior College”, evento marcado pelos testemunhos da juventude das religiões hinduísta, sikhista e católica.

Segundo Francisco, “para um diálogo inter-religioso entre jovens, é preciso coragem, e vocês têm a coragem para seguir em frente”.

Jorge Bergoglio também abordou as “habilidades e inaptidões que todos nós temos, até mesmo o Papa”, e destacou que é importante “respeitar” as dificuldades dos outros. “Isso é importante para o diálogo inter-religioso, porque o diálogo inter-religioso exige respeito”, explicou.

Antes de embarcar de volta para Roma, o pontífice também se reuniu com membros religiosos do retiro de São Francisco Xavier, onde ficou hospedado, e com um grupo de idosos e doentes da Casa Santa Teresa.

Além de Singapura, o líder da Igreja Católica passou por Indonésia, Papua-Nova Guiné e Timor-Leste, em viagem que teve como temas principais o diálogo e o pacifismo entre religiões, a busca pela harmonia entre múltiplas culturas, a crise climática e o apoio do Vaticano a igrejas mais jovens e minoritárias.

(ANSA).