Papa elogia ONG que salva migrantes no Mediterrâneo

VATICANO, 9 JUL (ANSA) – O papa Francisco agradeceu neste domingo (9) pelo trabalho de uma ONG que realiza operações de resgate de migrantes e refugiados no Mar Mediterrâneo.

Durante seu Angelus, o líder católico lembrou que a Igreja celebra em 9 de julho o Domingo do Mar, data dedicada aos trabalhadores de navios e portos, e citou a atuação da entidade humanitária italiana Mediterranea Saving Humans.

“Gostaria de recordar com gratidão daqueles que operam com a Mediterranea Saving Humans no resgate de migrantes no mar.

Obrigado, irmãos e irmãs”, disse o Papa.

O chefe de missão da ONG, Luca Casarini, também está entre os convidados especiais do Vaticano para o Sínodo dos Bispos de outubro. “As palavras do Papa são um presente enorme.

Agradecemos a Francisco por esse afeto”, afirmou o capelão da entidade, Mattia Ferrari.

Também neste domingo, um navio operado por outra ONG, a Open Arms, atracou no porto de Brindisi, sul da Itália, com 299 migrantes salvos no Mediterrâneo, incluindo três mulheres grávidas.

Segundo o Ministério do Interior italiano, o país já recebeu 69 mil deslocados internacionais por via marítima em 2023, alta de 123% em relação ao mesmo período do ano passado. (ANSA).

