Papa elogia ONG italiana que resgata migrantes no Mediterrâneo

VATICANO, 20 DEZ (ANSA) – O papa Francisco elogiou nesta quarta-feira (20) o trabalho da ONG italiana Mediterranea Saving Humans, responsável por operações de busca e salvamento de migrantes no Mar Mediterrâneo.

Durante sua audiência geral no Vaticano, o argentino cumprimentou uma delegação da instituição e afirmou que eles “saem ao mar para salvar as pessoas pobres que fogem da escravidão na África”.

“Eles fazem um bom trabalho, salvam tanta gente, muitas pessoas”, declarou o Pontífice sobre a ONG.

A delegação contou com a presença de Luca Casarini e cinco outros membros da instituição, que podem ir a julgamento por causa de acusações de cumplicidade com a imigração ilegal. O elogio também chega no momento em que o governo italiano tenta desencorajar o trabalho dos navios geridos por ONGs, dizendo que as suas atividades incentivam pequenos barcos que transportam requerentes de asilo a tentar a perigosa travessia do Norte da África para a Itália.

Nos termos de um decreto aprovado no início do ano consta que os navios geridos pelas organizações devem solicitar imediatamente às autoridades que lhes indique um porto seguro logo após o resgate, em vez de permanecerem no mar para ajudar outras pessoas.

O não cumprimento das regras pode levar ao risco de multas pesadas e do confisco dos navios. Recentemente, o governo italiano também começou a atribuir portos seguros aos navios das ONGs que se encontram a alguma distância da sua posição após a realização dos resgates. (ANSA).

