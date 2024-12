Papa elogia ilha francesa por ter muitas crianças e poucos cães

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/12/2024 - 15:01 Para compartilhar:

AJACCIO, 15 DEZ (ANSA) – O papa Francisco elogiou neste domingo (15) o povo da Córsega, ilha francesa no Mar Mediterrâneo, por ter muitos filhos e poucos cachorros.

A declaração foi dada durante uma visita de um dia a Ajaccio, capital e maior cidade da ilha, que recebeu um pontífice pela primeira vez na história.

“Nunca vi tantas crianças como aqui, e vi apenas dois cachorrinhos. Caros irmãos, façam filhos, porque eles serão sua alegria e sua consolação no futuro”, disse o Papa durante uma missa na Córsega.

Essa não é a primeira vez que o líder da Igreja Católica compara filhos a animais domésticos para aludir ao chamado “inverno demográfico”, realidade comum a muitos países ocidentais com quedas nas taxas de natalidade.

Em novembro de 2023, durante encontro com afetados por terremotos na Itália, Francisco apontou os supostos riscos da “cultura veterinária”; já em maio de 2024, reclamou que “nunca faltam cães e gatos” nas casas, enquanto “faltam filhos” devido ao “egoísmo, consumismo e individualismo que tornam as pessoas solitárias e infelizes”.

Em setembro, mencionou o assunto novamente e elogiou a população da Indonésia por ter “três, quatro, cinco filhos”.

“Continuem assim, vocês são um exemplo para todos. Certas famílias preferem ter um gato, um cachorrinho, e não um filho.

Isso não está certo”, destacou.

No ano passado, o Papa também repreendeu uma mulher que lhe pedira para abençoar um cão. “Tantas crianças com fome e você com um cachorrinho'”, afirmou na ocasião. (ANSA).