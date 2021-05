Papa elogia Guardiola por ter beijado medalha de vice-campeão

CIDADE DO VATICANO, 31 MAI (ANSA) – O papa Francisco elogiou nesta segunda-feira (31) o técnico espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, por ter beijado a medalha de vice da Liga dos Campeões.

“Gostaria aqui de sublinhar a atitude perante a derrota. Me disseram que, um dia destes, não sei onde, teve um vencedor e um que terminou em segundo. E quem terminou em segundo beijou a medalha. Normalmente, quando terminamos em segundo, a gente fica triste, e temos vontade de arremessar a medalha. Ele, no entanto, a beijou. Isso nos ensina que mesmo na derrota pode haver uma vitória: aceitar as derrotas com maturidade, porque isso nos faz crescer. Quando um esportista sabe vencer uma derrota assim, com dignidade, humanidade e com um grande coração, é uma verdadeira honra e vitória humana”, declarou o Papa.

O discurso do líder da Igreja Católica aconteceu durante uma audiência com a presença dos membros da Federação Italiana de Basquetebol. Além disso, Francisco não chegou a mencionar o multicampeão técnico espanhol.

O gesto mencionado pelo Papa aconteceu na decisão da Liga dos Campeões, que terminou 1 a 0 para o Chelsea. Ao receber a medalha de vice-campeão, Guardiola a beijou, em um gesto para valorizar a ótima campanha do Manchester City. Normalmente, os atletas retiram do pescoço a premiação quando são derrotados.

Aos 50 anos de idade, Guardiola é um dos técnicos mais vencedores do futebol mundial. Em suas passagens por Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, o espanhol já conquistou mais de 30 títulos. (ANSA).

