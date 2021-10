Papa elogia atos antirracistas e compara com ‘bom samaritano’

CIDADE DO VATICANO, 16 OUT (ANSA) – Em um dos pontos de sua mensagem para o encontro mundial dos movimentos populares neste sábado (16), o papa Francisco elogiou os atos antirracistas que surgiram nos Estados Unidos após a morte de George Floyd.

“Sabem o que vem na minha mente agora, com os movimentos populares, quando penso no Bom Samaritano? Os protestos pela morte de George Floyd. Claro que esse tipo de reação contra a injustiça social, racial ou machista pode ser manipulada ou instrumentalizada por maquinações políticas ou coisas do tipo.

Mas, o essencial é que ali, naquela manifestação contra aquela morte, havia o ‘samaritano coletivo’, que não era nada estúpido”, disse aos participantes do encontro.

Para Francisco, as manifestações do Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) não tiveram dúvida em agir “quando viram que a ferida da dignidade humana foi atingida por um abuso de poder”.

“Os movimentos sociais são, além de poetas sociais, ‘samaritanos coletivos'”, acrescentou.

Os atos contra do assassinato de George Floyd pelo policial branco Derek Chauvin, no dia 25 de maio de 2020, se espalharam por todos os Estados Unidos e também para outros continentes.

Além de protestar contra a morte, os manifestantes queriam pedir mudanças na polícia e alertar para o racismo estrutural que existe na sociedade. (ANSA).

