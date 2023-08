Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/08/2023 - 18:01 Compartilhe

LISBOA, 5 AGO (ANSA) – O papa Francisco foi recebido na tarde deste sábado (5) por cerca de 1,5 milhão de pessoas no Parque Tejo, em Lisboa, para uma vigília, informaram as autoridades locais.

Um espetáculo com drones luminosos marca o início da celebração, que se descreve como um “encontro transformador” e conta com a participação de alguns jovens no altar, além de testemunhos de peregrinos.

“Levanta-te” e “Segue-me” foram algumas das palavras escritas no céu. (ANSA).

