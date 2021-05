Papa e presidente da Comissão UE debatem questões sociais

CIDADE DO VATICANO, 22 MAI (ANSA) – O papa Francisco recebeu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, neste sábado (22), no Vaticano, e ambos debateram “temas do desenvolvimento humano e social no continente, também na perspectiva da Conferência sobre o Futuro da Europa recentemente iniciada”.

Segundo nota divulgada pela Santa Sé, os dois líderes “ainda debateram algumas questões de interesse comum, como as consequências sociais da pandemia [de Covid-19], as migrações e as mudanças climáticas, bem como os recentes acontecimentos no Oriente Médio”.

O comunicado ainda ressaltou que as conversas destacaram as “boas relações bilaterais” entre o Vaticano e o bloco europeu e as “atividades em andamento pelo 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas” entre ambos.

Por sua vez, Von der Leyen ressaltou que o cristianismo “está profundamente radicado na Euopa” e que, “em uma época de polarização, populismo e nacionalismo”, ele ajuda o continente a ter uma coesão.

“Percebe-se a cada dia, no nosso agir cotidiano, a origem dos valores do cristianismo: quando falamos de paz, da dignidade da pessoa, por exemplo, em um Estado de direito, de solidariedade ou, para exprimir em termos um pouco mais antigos, de misericórdia, se percebem as raízes cristãs e também a profundidade com que estão interligadas com nossa época”, disse a chefe do Executivo europeu ao portal “Vatican News”.

Os dois líderes também fizeram a tradicional troca de presentes, sendo que a europeia entregou para o Pontífice uma cópia da Declaração de Schuman, de 1950, e dois volumes da História da União Europeia.

Por sua vez, o Papa deu as suas encíclicas e a Mensagem para o Dia Mundial da Paz, além do Documento sobre a Irmandade Humana – firmado em 2019 em Abu Dhabi com líderes muçulmanos. O líder católico também deu uma medalha de bronze com as palavras do profeta Isaías: “o deserto virará jardim”. (ANSA).

