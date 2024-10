Papa e premiê da Espanha discutem paz e crise migratória

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/10/2024 - 10:01 Para compartilhar:

VATICANO, 11 OUT (ANSA) – O papa Francisco e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, se reuniram nesta sexta-feira (11) em audiência privada no Vaticano, onde discutiram a busca pela paz e a situação dos migrantes na Europa.

“Foram abordadas algumas questões de caráter regional e internacional, com atenção especial aos atuais conflitos, destacando a importância de um empenho urgente pela paz, assim como a grave crise migratória, principalmente no Mediterrâneo e nas Ilhas Canárias”, informou a Santa Sé em nota.

Após seu segundo encontro oficial com o líder da Igreja Católica, Sánchez condenou o ataque de Israel à missão da ONU no Líbano no último dia 9 de outubro, além de pedir à comunidade internacional que não venda mais armamentos ao governo israelense, por violar “o direito internacional” com a invasão ao território libanês.

“Desde o dia 7 de outubro, o governo da Espanha não exporta nenhum tipo de arma, nem materiais militares a Israel”, revelou o líder espanhol à imprensa.

Em busca de solucionar o conflito na Faixa de Gaza com Israel, o governo socialista de Sánchez reconheceu, no último 22 de maio, o Estado da Palestina. (ANSA).