Papa e Bill Clinton discutirão mudanças climáticas em evento

VATICANO, 14 SET (ANSA) – O papa Francisco discutirá com o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton (1993-2001) os “desafios mais urgentes” que o mundo enfrenta atualmente, como as alterações climáticas, durante a abertura do encontro Clinton Global Initiative 2023, que será realizado em Nova York entre os dias 18 e 19 de setembro.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (14) pela Fundação Clinton, que explicou que a conversa entre o argentino e o norte-americano ocorrerá durante uma videoconferência na próxima segunda-feira (18), de manhã.

O Pontífice discutirá questões amplas, incluindo as mudanças climáticas, a crise dos refugiados e o bem-estar das crianças, além de projetos específicos como a missão e o trabalho do Hospital Infantil Bambino Gesù, em Roma.

Os “Patronos do Hospital Infantil Bambino Gesù” são uma organização sem fins lucrativos que visa apoiar os projetos humanitários do centro médico pediátrico homônimo nos Estados Unidos. Os voluntários têm “a tarefa de ajudar o hospital da Santa Sé a promover sua missão e apoiá-lo sobretudo nas suas atividades humanitárias, nos projetos internacionais e em algumas iniciativas especiais, como o de cuidados paliativos dedicado a crianças ‘incuráveis'”.

“Neste espírito participarão da Iniciativa Global Clinton 2023 em Nova York”, explica a nota oficial.

A expectativa é de que líderes políticos, empresariais e filantrópicos se reúnam para trabalhar em soluções potenciais para as preocupações globais da atualidade. Entre as questões que também devem ser debatidas entre os participantes estão a guerra na Ucrânia, a saúde mundial e a violência baseada no gênero.

Durante o evento também é esperado um painel entre a secretária do Tesouro dos EUA, Janet L. Yellen, e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, entre outros. (ANSA).

