Papa e Biden conversam por telefone sobre guerras

VATICANO, 22 OUT (ANSA) – O papa Francisco e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversaram por telefone neste domingo (22) para tentar identificar “percursos de paz” para os “conflitos no mundo”, segundo o Vaticano.

A conversa durou cerca de 20 minutos, de acordo com a Sala de Imprensa da Santa Sé, que não deu mais detalhes sobre o diálogo.

Horas antes, em seu Angelus dominical, o pontífice havia feito mais um apelo em defesa do fim das guerras, como as da Ucrânia e do Oriente Médio.

“A guerra, qualquer guerra que existe no mundo, é uma derrota, é uma destruição da fraternidade humana. Irmãos, parem.

Parem!”, afirmou Jorge Bergoglio.

O Papa também se solidarizou com as vítimas do conflito entre Israel e Hamas e demonstrou preocupação com a “grave situação humanitária em Gaza”.

“Machuca ver que o hospital anglicano e a paróquia greco-ortodoxa foram atingidos”, declarou Francisco. (ANSA).

