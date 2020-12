Papa doa US$ 121 mil para apoiar deslocados em Moçambique

ROMA, 7 DEZ (ANSA) – O papa Francisco doou US$ 121 mil para apoiar as vítimas dos recentes ataques de milicianos jihadistas na região norte de Moçambique.

De acordo com a imprensa local, a doação do Pontífice aconteceu logo depois do apelo do bispo de Pemba, Luís Fernando Lisboa, pedindo ajuda para as milhares de pessoas que foram forçadas a abandonar suas casas pelos rebeldes.

Os insurgentes islâmicos são responsáveis por frequentes ataques na província de Cabo Delgado, que é rica em rubi e gás natural.

Cerca de 500 mil indivíduos estão desabrigados e milhares de militares e civis morreram.

Lisboa, que lidera uma campanha chamada “Juntos por Cabo Delgado”, afirmou que a doação do Papa será usada para construir centros de saúde nas áreas onde os deslocados estão acampados, especialmente nos distritos de Montepuez e Chiúre.

Desde 2019, algumas incursões dos insurgentes foram reivindicadas pelo grupo Estado Islâmico (EI). (ANSA).

