Papa doa milhares de máscaras para paróquia na Itália

SAN COSMO ALBANESE, 08 MAI (ANSA) – O papa Francisco doou milhares de máscaras sanitárias para uma paróquia na região da Calábria, no sul da Itália.

As máscaras foram encaminhadas para a paróquia “SS Pietro e Paolo”, na cidade de San Cosmo Albanese, que é liderada pelo sacerdote Giuseppe Barrale.

Em nota, a paróquia informou que uma parte das máscaras será oferecida ao comitê da Cruz Vermelha de San Demetrio Corone. Já outra “quantidade substancial” será entregue ao centro de transfusão do Hospital Rossano.

Além disso, os produtos também serão distribuídos para as famílias locais mais necessitadas. Segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil do país, a Itália possui atualmente 89.624 casos positivos do novo coronavírus e 29.958 mortos.(ANSA)