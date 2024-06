Papa doa 3ª ambulância para ajudar vítimas da guerra na Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/06/2024 - 9:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 24 JUN (ANSA) – O papa Francisco doou uma terceira ambulância para um hospital na Ucrânia para ajudar vítimas da guerra deflagrada pela Rússia desde fevereiro de 2022, informou o esmoleiro apostólico, cardeal Konrad Krajewski, nesta segunda-feira (24).

De acordo com o comunicado, o esmoleiro do Papa percorrerá 3 mil quilômetros para ir do norte do Mar Negro até o distrito de Zboriv, na região de Ternopil, para entregar a ambulância equipada como centro móvel de reanimação para o Hospital Central do bairro.

Krajewski também doará uma “grande quantidade de medicamentos essenciais e que salvam vidas da Farmácia do Vaticano e da Farmácia do Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma”, acrescentou o Dicastério para o Serviço da Caridade.

A ambulância viajará para a região de Ternopil, na qual, devido à manutenção do conflito, “chegam todos os dias numerosos comboios transportando civis e soldados forçados a fugir da zona fronteiriça com a Rússia, onde as hostilidades são mais sangrentas” e servirá também como “uma ferramenta de apoio aos socorristas feridos”.

Durante esta nova missão, a oitava, o esmoleiro, em nome de Jorge Bergoglio, inaugurará também o Centro de Reabilitação “São João Paulo II”, construído na Diocese Católica Romana de Kamyanets-Podilskyy, para a reabilitação integral, física e psicológica daqueles que sofreram traumas de guerra.

O local, como outros semelhantes desejados por Francisco, foi criado com a contribuição de algumas fundações pontifícias como a Igreja que Sofre e a Fundação Papal.

Segundo o Dicastério, “estes centros, como ensina o papa Francisco, estão abertos a ‘todos’, sem qualquer distinção de fé, nacionalidade e sem qualquer exclusão”.

“O cuidado é oferecido não apenas a todos aqueles que sofreram ferimentos em batalha, mas também aos seus entes queridos, esposas e filhos, para apoiar as famílias ucranianas neste momento tão dramático”, explicou.

Para o Vaticano, “estes gestos concretos de compaixão visam abrir o caminho à misericórdia para alcançar a graça do perdão”.

A primeira ambulância enviada pelo Papa à Ucrânia chegou em março de 2022, um mês após o início do conflito, ao centro regional de saúde materno-infantil da cidade de Lvivi, enquanto que a segunda foi entregue ao Hospital de Cardiologia de Kiev.

(ANSA).