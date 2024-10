Papa diz que portas não devem ser fechadas para migrantes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/10/2024 - 12:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 19 OUT (ANSA) – O papa Francisco afirmou neste sábado (19) que as portas não devem ser fechadas para os migrantes.

A declaração do religioso apareceu em um vídeo enviado à conferência nacional da Ação Católica.

“Dê comida a eles e uma mão para que não afundem. Deus ama muito e cuida dos migrantes, então, não podemos fechar as portas, eles devem ser acolhidos, acompanhados e integrados”, disse o líder da Igreja Católica.

Os comentários do pontífice também foram divulgados no mesmo dia que um navio da Guarda Costeira da Itália transferiu de volta ao país os 12 deslocados internacionais que o governo de Roma enviou para um centro de repatriação na Albânia.

O Tribunal de Roma não autorizou a permanência de migrantes forçados no país balcânico, o que jogou um balde de água fria sobre as políticas migratórias da premiê Giorgia Meloni. (ANSA).