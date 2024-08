Papa diz que pena de morte é ‘um veneno’ para sociedade

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/08/2024 - 11:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 18 AGO (ANSA) – O papa Francisco afirmou no prefácio de um livro que será lançado na Itália que a pena de morte não é uma solução para violência contra as pessoas inocentes.

O líder da Igreja Católica participou da obra “Um cristão no corredor da morte. Meu compromisso ao lados dos condenados”, escrita por Dale Racinella, e que será lançada no dia 27 de agosto.

“A pena de morte não é de forma alguma a solução para a violência que pode afetar pessoas inocentes. As execuções capitais, longe de proporcionarem justiça, alimentam um sentimento de vingança que se transforma em um veneno perigoso para o corpo das nossas sociedades civis”, escreveu o religioso.

“Os Estados deveriam se preocupar em permitir aos prisioneiros a oportunidade de realmente mudarem as suas vidas, em vez de investirem dinheiro e recursos na sua supressão, como se fossem seres humanos que já não são dignos de viver e de serem eliminados”, continuou.

O advogado Recinella, de 72 anos, conta em seu livro as suas experiências acompanhando pessoas condenadas à morte em algumas penitenciárias da Flórida. Ele realiza esse trabalho desde 1998.

“Uma tarefa muito difícil, arriscada e árdua de realizar porque toca o mal em todas as suas dimensões: o mal feito às vítimas, que não pode ser reparado; o mal que experimenta o condenado, sabendo que se está destinado à morte certa; o mal que, com a prática da pena capital, é inculcado na sociedade”, analisou Francisco. (ANSA).