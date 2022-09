Papa diz que mundo vive ‘guerra mundial’ e pede por paz

Ansa 07/09/2022 - 10:03 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 7 SET (ANSA) – O papa Francisco afirmou que o mundo está vivendo uma “guerra mundial” e fez um apelo para que os conflitos sejam encerrados durante a audiência geral realizada nesta quarta-feira (7) no Vaticano.







“Hoje estamos vivendo uma guerra mundial, paremos com isso, por favor. À Virgem Maria, confiamos as vítimas de todas as guerras, de cada guerra, de maneira especial a querida população ucraniana”, disse aos fiéis.

Ao fim da cerimônia, Francisco disse que suas orações “como de costume, vão para os anciãos, os jovens, aos recém-casados, são muitos, e sobretudo para os doentes aqui presentes, aos quais exprimo minha proximidade e o meu afeto”.

“E não esqueço da martirizada Ucrânia. Vejo as bandeiras ali.

Perante todos os cenários de guerra do nosso tempo, peço a todos para serem construtores da paz e de rezar para que no mundo se difundam pensamentos e projetos de concórdia e de reconciliação”, acrescentou.

Por diversas vezes, o papa Francisco afirma que o mundo está em uma “terceira guerra mundial em partes” por conta da grande quantidade de conflitos que atingem o mundo de maneira simultânea. (ANSA).