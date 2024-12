Papa diz que Jubileu é ‘mensagem de esperança para humanidade’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/12/2024 - 17:01 Para compartilhar:

VATICANO, 8 DEZ (ANSA) – Em sua oração à Imaculada Conceição, realizada neste domingo (8) na Piazza di Spagna, em Roma, o papa Francisco lembrou que a capital da Itália receberá o Ano Santo em 2025, enfatizando que o Jubileu “é uma mensagem de esperança para a humanidade”.

“Mãe, Roma prepara-se para um novo Jubileu, que será uma mensagem de esperança para a humanidade, afligida por crises e guerras”, afirmou o Pontífice, na oração proferida perante centenas de pessoas que acompanhavam a cerimônia.

A tradicional homenagem acontece anualmente no dia 8 de dezembro, diante da imagem da Virgem Maria, no alto de uma antiga coluna romana, na qual foi colocada uma grinalda de rosas brancas, oferecida pelo religioso.

“As flores que te oferecemos exprimem o nosso amor e gratidão.

Mas tu vês e aprecias sobretudo as flores escondidas que são as orações, os suspiros, as lágrimas, especialmente dos mais pequenos e dos pobres”, afirmou.

Francisco recordou ainda que a celebração do Jubileu 2025, que se inicia em 24 de dezembro, com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, deve reunir milhões de peregrinos na capital italiana.

“É por isso que há obras por toda a cidade, o que, como sabem, causa muitos incômodos, mas é um sinal de que Roma está viva.

Renova-se, adapta-se às necessidades, para ser mais acolhedora e mais funcional”, indicou.

Depois do ato de veneração e da oração dirigida à Imaculada Conceição, o Papa visitou o Museo del Corso, no Palazzo Cipolla, na Via del Corso, para ver “A Crucifixão Branca”, obra de Marc Chagall “particularmente cara” a Francisco.

A pintura é concebida pelo Dicastério para a Evangelização como parte dos eventos artísticos que acompanham o Jubileu de 2025 e organizada em colaboração com a Fundação Roma.

A celebração na Praça de Espanha começou, de manhã, com a homenagem aos 220 bombeiros que inauguraram o monumento em 8 de dezembro de 1857, através da colocação de uma grinalda de flores no braço da imagem da Virgem Maria. (ANSA).